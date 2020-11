Non solo i gol, per Pedro arriva anche un problemino muscolare e il ct Tite lo rimanda a casa

Venerdì l’esordio in Nazionale e ieri un piccolo problema muscolare: il week end verdeoro di Pedro si è già concluso, a causa di questo fastidio che ha costretto il ct Tite ha rimandarlo a casa. L’attaccante del Flamengo dunque, al centro di questioni sempre più calde di mercato, dovrà saltare lo scontro con l’ex compagno in viola Caceres di martedì, come confermato dal suo allenatore: “Si tratta di un piccolo infortunio, ma a nostro avviso non ci sono le condizioni per l’atleta di partecipare alla gara di martedì”.

