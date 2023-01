Non solo il Leicester su Nico Gonzalez. Spunta anche il Valencia di Gattuso, ma gli spagnoli…

Secondo quanto riporta Tyc Sports, non ci sarebbe solo il Leicester su Nico Gonzalez. Un’altra squadra che sta seguendo l’attaccante argentino è il Valencia di Gennaro Gattuso, che vuole lasciarsi alle spalle l’irregolare inizio di stagione.

L’interesse del Valencia, però, attualmente non preoccupa la Fiorentina, visto che le cifre rifiutate dal Leicester per l’attaccante sono irraggiungibili per gli spagnoli. Si sottolinea poi come il club inglese, nelle prossime ore farà un altro tentativo per Gonzalez.