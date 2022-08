Non solo la carriera da modella, Lady Jovic si concede una donazione ad una famiglia serba: “Anche io sono cresciuta tra difficoltà”

Famosa per la sua carriera da modella ma anche perché moglie dell’attaccante viola Luka Jovic, Sofija Milosevic ha deciso di raccontare al portale serbo Informer la sua donazione ad una famiglia serba in difficoltà:

“Sono giovani che investono enormi sforzi e lavorano per fornire alla propria famiglia tutto ciò di cui hanno bisogno. Tutti possono trovarsi in una situazione simile in cui hai più spese che entrate. Sono immensamente grati per il supporto che fornirò loro volentieri per il prossimo anno. È difficile anche quando hai tutto. Io sono cresciuta con una madre single che si è presa cura di me e mio fratello da sola. Sono consapevole dei problemi che molte famiglie attraversano, quindi storie come questa mi colpiscono e non potevo restare a guardare”.