Non solo la Fiorentina, anche il Milan su un giovane obiettivo per l’attacco

Ha solo ventuno anni, ma il suo nome è già accostato a molte squadre di Serie A. Lorenzo Lucca ha stupito tutti in questo inizio di campionato con la maglia del Pisa in Serie B e la prossima finestra di mercato potrebbe essere quella giusta per lui per fare il grande salto nella massima serie. Tra le squadre interessate c’è anche la Fiorentina che dopo la notizia del mancato rinnovo di Vlahovic è alla ricerca dell’erede.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport però su di lui ci sarebbe anche il Milan, che avrebbe visto in lui il successore di Zlatan Ibrahimovic. Il suo cartellino si aggira intoro ai 10 milioni, ma l’asta per il ragazzo sembra ormai inevitabile.