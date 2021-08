‘Non solo l’Atletico Madrid su Vlahovic, è il primo obiettivo del Tottenham se parte Kane. Spurs anche su Milenkovic”

A Radio Bruno è intervenuta una delle voci più note di Sportitalia, Luca Cilli, facendo il punto sulla situazione di Dusan Vlahovic, la cui permanenza a Firenze è in bilico. Il giornalista ha raccontato di come il futuro del centravanti serbo in viola sia in dubbio, parlando poi anche di Milenkovic: “Se dovesse partire Kane, Vlahovic diventerebbe il primo obiettivo del Tottenham. Sul calciatore non c’è soltanto l’Atletico Madrid, ma anche gli inglesi fanno sul serio.

Con l’incasso di Kane gli Spurs avrebbero i 70 milioni da investire per il calciatore della Fiorentina. Ad oggi la possibilità che parta è del 50%. Per quanto riguarda Milenkovic, siamo di fronte ad un’altra situazione particolare. In Premier League il Tottenham è attivo anche su questo fronte. Il gradimento c’è, e la Fiorentina non vuole perderlo a zero. Difficile capire chi sarebbe il sostituto del difensore classe ’97”.