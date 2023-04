Non solo Lech Poznan, dalla Polonia sono arrivate a Firenze altre tre tifoserie per supportare gli avversari dei viola in Conference FOTO

Sempre più vicina la partita tra Fiorentina e Lech Poznan, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League a Firenze. Già nelle scorse ore numerosi tifosi polacchi sono giunti nel capoluogo toscano in attesa del match, che vede i viola avanti nel parziale per 4-1.

Nella serata di ieri un nutrito gruppo di ultras polacchi ha fatto visita al centro storico di Firenze, facendosi ritrarre nei pressi del Museo degli Uffizi.

Tra di loro, però, non ci sono solo supporters del Lech Poznan. Dalla Polonia, infatti, sarebbero arrivati anche tifosi del ŁKS Łód, del Cracovia e dell’Arka Gdynia. Queste tre tifoserie sono gemellate con quella del Poznan e sono giunte in Toscana per supportare la compagine avversaria dei viola. Le autorità fiorentine sono allerta per seguire con attenzione sia il pre partita che il post partita, vista la storica pericolosità dei gruppi ultras polacchi. Al momento non si registrano scontri, al netto di qualche scaramuccia tra un gruppo di tifosi del Lech e alcuni buttafuori di una nota discoteca fiorentina.