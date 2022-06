Non solo Piatek, la Fiorentina discute con l’Herta Berlino anche di un difensore

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Kicker, la Fiorentina starebbe seguendo Omar Alderete, difensore di proprietà dell’Hertha Berlino, in questa stagione in prestito al Valencia. Il giocatore paraguaiano classe 1996 gioca come centrale e potrebbe essere il sostituto di Nikola Milenkovic, seguito a vista dall’Inter.

Il club viola sta già trattando con la società tedesca per il futuro di Piatek e nei discorsi si parla anche del difensore. Valutato intorno ai 10 milioni di euro, ha un contratto in scadenza nel 2025.