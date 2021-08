Non solo Pjaca, Juric rischia di perdere all’ultimo un altro titolare in vista della partita contro la Fiorentina

Ultimo allenamento a Torino per la squadra granata allenata da Ivan Juric, che domani sera sarà a Firenze per affrontare la Fiorentina. Proprio nell’ultima sessione, il difensore Bremer, a seguito di uno scontro di gioco, ha subito un trauma contusivo alla caviglia destra e le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore. A rischio la sua presenza in campo al Franchi.

AGGIORNAMENTO: In conferenza stampa l’allenatore del Torino ha annunciato l’assenza per infortunio di Bremer, che non sarà dunque della partita domani sera.