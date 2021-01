Non solo Pulgar: altri due potrebbero dire addio alla Fiorentina. Il muro di Eysseric

Non c’è solo Erick Pulgar (LEGGI QUI) a rischio cessione. Altri due giocatori potrebbero lasciare la Fiorentina negli ultimi giorni del calciomercato, che – ricordiamolo – chiude lunedì alle 20.

Come si legge su la Repubblica, il riferimento è a José Maria Callejon e Antonio Barreca, arrivati entrambi in riva all’Arno la scorsa estate. Per quanto riguarda l’ex giocatore del Napoli, sulle sue tracce c’è il Granada: gli spagnoli lo avevano cercato anche prima che decidesse di firmare con la Fiorentina. Lo schieramento tattico di Prandelli non lo aiuta, ma la società non ha la minima intenzione di privarsene: dovrà essere lui, nel caso, a farsi avanti per chiedere di andarsene.

Questione Barreca: fino ad oggi ha sempre giocato pochissimo e sia Iachini che Prandelli gli hanno sempre preferito Biraghi. L’esterno mancino è in uscita e sono concrete le possibilità di una sua partenza nelle prossime ore. Chi dovrebbe restare alla Fiorentina è Eyseric, che ha detto alla richiesta del Crotone: ad oggi, non c’è niente di concreto e aumentano le chances di una permanenza in riva all’Arno.