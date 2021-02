Non solo Sarri, il Napoli ha preso contatti anche per il direttore sportivo Petrachi

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il direttore Valter De Maggio, intervenendo su un possibile interessamento del Napoli per il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Queste le sue parole: “Il presidente De Laurentiis è affascinato dall’eventualità dell’arrivo di un nuovo direttore sportivo. De Laurentiis stima molto Gianluca Petrachi. Ci risulta che abbia raccolto informazioni su Petrachi, su come lavora, sui suoi progetti”.

Il dirigente ex Torino e Roma, sembra possa essere anche nel mirino della società viola per il post Pradè. Dopo Sarri dunque, il club partenopeo si inserisce anche nella corsa per Petrachi.