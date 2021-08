Non solo Scamacca, per tutelarsi la Fiorentina tiene d’occhio anche… Kean

Quello che sta svilupparsi intorno a Dusan Vlahovic ha tutti i crismi del punto di non ritorno: le trattative per il rinnovo del serbo non procedono esattamente bene, anzi si sono arenate come già detto e allora la Fiorentina si sta guardando intorno per cercare anche un eventuale sostituto. Il nome principale sul tavolo è quello di Gianluca Scamacca, classe ’99 e reduce da una buona annata al Genoa: è rientrato al Sassuolo che però su di lui sembra non puntare. C’è però secondo Sky anche un’altra candidatura ed è quella di Moise Kean: per lui invece ultima stagione al Psg, con cui ha giocato spesso e volentieri anche in Champions League. Il suo cartellino appartiene all’Everton e anche i Toffies non lo tengono in gran considerazione, per questo la cessione potrebbe essere facilitata.