Non solo Vlahovic, il Tottenham punta anche Milenkovic. E la Fiorentina proverà il tentativo in extremis

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, su Nikola Milenkovic adesso ci sarebbe l’interesse del Tottenham. Il club di Londra sta pensando anche a Vlahovic, ma il muro alzato dalla Fiorentina per il suo gioiello serbo è difficile da superare. Così gli Spurs ci stanno provando per l’altro serbo in uscita dalla squadra gigliata, che però proverà a fare un tentativo di rinnovo. La situazione in evoluzione, ma da Londra, dopo il West Ham, le sirene per Milenkovic si moltiplicano.

