Non solo Vlahovic: un altro pilastro della Fiorentina in scadenza nel 2023. I due scenari

Negli ultimi giorni non si è parlato altro che di Vlahovic e della sua scelta di rifiutare tutte le offerte provenienti dalla Fiorentina per rinnovare il contratto. In scadenza nel 2023, il serbo è destinato ad andarsene tuttalpiù nel prossimo mercato estivo.

C’è un altro pilastro della squadra di Italiano, però, il cui contratto scadrà tra venti mesi. Ci riferiamo a Dragowski, attualmente ai box a causa del problema muscolare accusato nella partita contro il Napoli: spazio a Terraciano, con il polacco che tornerà non prima di metà novembre.

Presto, però, il polacco potrebbe salire agli altari della cronaca per un altro motivo. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel 2023 e per il momento non c’è alcun tipo di novità sul rinnovo. Dalla stagione scorsa, il rendimento di Dragowski è salito di livello arrivando a diventare un punto fermo della Fiorentina.

Per questo, su di lui si sono accesi i riflettori di qualche big italiana e no. Onde evitare un nuovo caso, la società viola dovrà decidere il prima possibile il da farsi: rinnovo pluriennale o cessione in estate ad un anno dallo svincolo, ad oggi non sembrano esserci altre soluzioni.