Non sono ancora cessate le polemiche per il Mondiale in Qatar: in Germania si divertono a carnevale con un’allegoria piuttosto chiara su Infantino – FOTO

Il discusso Mondiale disputato in Qatar tra novembre e dicembre 2022 non è stato dimenticato dai cittadini tedeschi. La protesta della Germania, che aveva apertamente contestato la scelta di disputare la più importante competizione sportiva in un paese che non rispetta i diritti umani, ha avuto seguito a Francoforte, durante il carnevale locale.

Nel mirino, ancora una volta, è finito il presidente della FIFA Gianni Infantino. È infatti divenuto il protagonista di un carro abbastanza eloquente al Carnevale di Francoforte in Germania. La foto del carro ha già fatto il giro del web ed è destinata a far discutere. Di seguito viene proposta l’immagine in questione.