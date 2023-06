“Non vedo perché la Fiorentina dovrebbe vendere Amrabat: ancora nessuno si è fatto avanti, la situazione è strana. La Fiorentina deve tenere i suoi capisaldi”

L’intermediario di mercato Fabio Parisi è intervenuto a Lady Radio per dire la sua su Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina e non solo:

“Non credo che la Fiorentina abbia grande necessità di vendere Amrabat, semmai è più la volontà del giocatore di andare via. Sono un po’ perplesso dalla situazione, mi sembra strano che nessuno si sia ancora fatto avanti. Non credo che sia un discorso di soldi, perché i club che lo vorrebbero, o almeno di cui si sente parlare, la disponibilità economica la trovano. Penso sia più un discorso di caratteristiche. Evidentemente non lo vogliono con così tanta convinzione“.

E sulla Fiorentina: “Penso che l’esigenza della Viola sia di mantenere i capisaldi e i giocatori importanti. Non vedo una rosa da cambiare totalmente. Non si devono fare degli acquisti tanto per cambiare. Ci sono dei giocatori buoni, magari c’è qualcosa da migliorare, ma sempre compatibilmente con quello che si può fare”.