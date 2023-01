“Non venite a dirmi che se la Fiorentina va male è colpa di Dodô. Capisco le aspettative, ma sono critiche esagerate”

Il terzino della Fiorentina Dodô sta faticando in questo inizio 2023. A tal proposito, è intervenuto a Radio Bruno Toscana il vicedirettore sportivo dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini: “Secondo me le critiche sono un po’ troppo esagerate. Dodô ha fatto un errore grave, ma non sarà il primo giocatore espulso, né l’ultimo; e comunque non mi pare che le altre prestazioni non siano state così disastrose. Capisco che Firenze si aspetti molto da lui, per quanto è stato pagato, perché è un giocatore in grado di fare la differenza, ma mi sembra che sia tutta la Fiorentina a faticare”.

E aggiunge: “Non credo che Dodô sia arrivato per risolvere ogni tipo di situazione, non è lui l’individualità massima. Non cominciamo la caccia alle streghe. Non vedo la Fiorentina settimanalmente, ma nelle prestazioni che ho visto ho evidenziato che non funziona proprio il complesso squadra. La classifica parla piuttosto chiaro: penso che la Viola avesse obiettivi diversi. Non venite a dirmi che è solo colpa di Dodô“.