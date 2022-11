“Non vorrei Luis Alberto, i suoi soldi possono essere spesi meglio. Qualcuno deve delle scuse a González, la società…”

L’ex pallanuotista e tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana, per commentare le sue sensazioni intorno al ‘caso’ González: “Sono il primo a dire di dovergli delle scuse. Mi ci metto anch’io, che non avevo compreso bene la situazione, d’altronde un po’ come tutti. Non è una vicenda di cui sappiamo molto e così è tutto molto fraintendibile. Questa sfera della privacy mi sembra quasi eccessiva. Al di là di ragione o torto, è fuori da ogni dubbio che la società se l’è gestita male”.

Su Luis Alberto: “Le sue qualità sono tantissime, ma uso il paragone del ‘nuovo Barak’. Nell’idea di Italiano, mi lascia più di qualche perplessità. Soprattutto se penso al cartellino di 25 milioni di €, penso che quei soldi possano essere investiti in altro modo”.