Nonostante la finale, Moyes si gioca il futuro sulla panchina del West Ham contro la Fiorentina

Fiorentina-West Ham non sarà solo la partita decisiva per la Conference League, ma potrebbe essere anche il match decisivo per decidere quale sarà il futuro di David Moyes. L’allenatore degli Hammers, infatti, potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta contro i viola, dopo una stagione non esaltante in Premier. La finale di Conference non ha messo dunque al sicuro il suo posto sulla panchina del club londinese, i cui dirigenti starebbero riflettendo sul 14esimo posto raggiunto in campionato anche considerando i circa 160 milioni di sterline spesi nell’ultimo mercato estivo.

Brendan Rodgers, Graham Potter, Paulo Fonseca e un allenatore non ancora noto, i nomi dei possibili sostituti di Moyes. Adesso la parola passa al campo. Lo scrive il The Guardian.