“Nonostante la vittoria di Verona la Fiorentina deve puntare tutto sulle Coppe. Commisso fa bene a…”

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha acuto modo di analizzare le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso in mattinata. Questa la sua analisi:

“Il presidente ha ripetuto molti concetti già analizzati in precedenza: inutile continuare a sottolineare i tanti soldi spesi da Commisso finora. Sicuramente, come sempre succede nel calcio, i risultati contano più di ogni cosa e quando non arrivano tutto si complica: adesso che stanno arrivando i risultati parlare di tematiche è più semplice rispetto a due settimane fa. Anche le parole che rivolge a noi fiorentini non sono nulla di nuovo, allo stesso tempo pero noi fiorentini la Fiorentina è cosa nostra: sono due punti di vista diversi ma allo stesso tempo leciti. Commisso secondo me non ha aggiunto nulla di nuovo. Sul fatto che lui non voglia imbrogliare come fatto finora da qualche società ha perfettamente ragione e fa bene a percorrere su questa squadra: la stessa UEFA sta iniziando a muoversi in maniera differente. Un grande errore di Commisso è confrontare molto spesso l’Italia con l’America. Penso che lui faccia proprio fatica a capire cosa rappresenti il calcio nel nostro Paese, non può metterlo a confronto con gli sport americani. Sono due mondi completamente diversi”.

Ha poi concluso facendo un ipotesi sul futuro della stagione: ”Adesso che piano piano stiamo ritrovando un gioco e i risultato adesso servirà essere ottimisti, e pensare che i fronti siano tre: quanto era che la Fiorentina non andava avanti su tre fronti? A Verona hanno svolto una grande prova e la classifica adesso è diversa, ma sono convinto che l’importante ora restano le coppe. Dalla zona Europa ci sono circa sette punti, non impossibili, ma davanti hai un bel numero di squadre. È difficile pensare che possa riuscire ad entrare in Europa dal campionato di quest’anno e per questo credo che l’obiettivo principale sia quello di raggiungerla tramite le coppe, per il momento non credo ci sia altra opzione”.