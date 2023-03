Nonostante l’altalenante stagione Milenkovic piace eccome: una big della Premier pronta ad investire su di lui

Nonostante il rinnovo con la Fiorentina messo nero su bianco la scorsa estate, e nonostante la sua stagione sin qui sia stata tutt’altro che esaltante, il difensore gigliato Nikola Milenkovic continua ad essere seguito da molti club europei. Ed è proprio di quest’oggi la notizia relativa al forte interessamento di un club di Premier League per il centrale serbo, club che sarebbe pronto a prelevare già la prossima estate.

Stiamo parlando del Liverpool di Jurgen Klopp che, come riportato quest’oggi da Anfield Edition, in vista della prossima stagione avrebbe messo gli occhi proprio sul numero 4 viola, e sarebbe quindi pronto a presentare un’offerta capace di far vacillare la dirigenza della Fiorentina: il giocatore ha un contratto che lo legherebbe a Firenze fino al 2027 ma è chiaro che, se avessero davvero intenzione di puntare su di lui, i Reds potrebbero mettere sul piatto quei 20 milioni richiesti fino a poco tempo fa dai viola per farlo partire. Ne riparleremo probabilmente tra qualche mese.