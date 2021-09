Nonostante le proteste dell’Atalanta e di Gasperini la direzione di Marini (e del VAR) è perfetta

Atalanta-Fiorentina gara valida per la terza giornata di Serie A è stata diretta dal signor Valerio Marini della Sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Scarpa, sala VAR affidata a Di Paolo.

Gara che parte subito vivace e piena di spunti. Al 10′ l’Atalanta passa in vantaggio con Djimsiti: l’azione però viene analizzata al VAR, c’è una posizione irregolare di Zapata che non tocca la palla ma che con il suo movimento condiziona la fase difensiva gigliata; Marini va al monitor e decide di annullare, decisione che appare opportuna. Al 19′ scontro in area orobica tra Vlahovic e Pasalic, il contatto è minimo, l’arbitro romano decide giustamente di far proseguire. Al 29′ arriva il calcio di rigore per la Fiorentina: su un cross dalla sinistra la palla viene deviata da Sportiello e subito dopo Maehle la colpisce intenzionalmente con il braccio. Marini richiamato a rivedere l’azione non ha dubbi nel concedere il penalty ed ammonire il difensore bergamasco, decisione corretta. I giocatori viola chiedevano l’espulsione, provvedimento che non sarebbe stato giusto in quanto la palla senza il tocco di mano non sarebbe finita a Callejon in posizione libera di andare a rete. Prima del riposo giusto il giallo a Bonaventura che inspiegabilmente alza il braccio sul volto di Maehle.

Si passa alla ripresa e subito al 48′ c’è ancora calcio di rigore per la Fiorentina: Bonaventura viene atterrato in piena area di rigore da Djimsiti, l’arbitro a due passi indica il dischetto. Al 56′ giallo per Igor che trattiene Malinovskyi. Ancora il VAR protagonista al 64′, questa volta il rigore c’è ed è per l’Atalanta con Callejon che interviene in ritardo su Gosens in area viola. Al 74′ ammonizione anche per l’altro centrale viola Milenkovic che atterra Zapata. Due minuti più tardi Marini mostra il cartellino giallo anche a Gosens pericoloso su Amrabat. Gara che sia avvia alla conclusione con gli ultimi minuti che vedono le ammonizioni a Odriozola e Freuler rispettivamente in ritardo su Gosens e Castrovilli. Al minuto 88 proteste di Vlahovic per un presunto mani in area di Palomino, Marini fa segno che non c’è nulla e decide bene. Nel recupero c’è da riportare l’ultima ammonizione del match comminata a Palomino per proteste.

Nonostante le sole nove presenze in massima serie è praticamente perfetta la gara del Signor Marini e della sua squadra arbitrale. Preciso in ogni decisione, ben assistito dalla sala VAR, gara praticamente priva di errori. Il fischietto romano con sarà di sicuro protagonista in questo campionato.