Nonostante l’infiammazione virale, Jovic rimane in Serbia. Intanto a Firenze si monitora Terzic

Salterà entrambe le gare di qualificazione con la sua Serbia a causa di un’infiammazione virale degli organi respiratori, Luka Jovic, attaccante della Fiorentina che è stato costretto al forfait anche contro il Lecce al Franchi. Nonostante la sua assenza nelle partite contro Lituania e Montenegro, il centravanti viola rimarrà in ritiro con i suoi compagni di nazionale.

Intanto la Fiorentina è tornata ieri in campo a ranghi ridotti, visti i diversi impegnati con le proprie rappresentative nazionali. Unico assente extra Terzic, le quali condizioni saranno da valutare in vista del rientro in campo fissato il 1° aprile contro l’Inter. Lo scrive La Nazione.