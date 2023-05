Nordin Amrabat: “C’erano tre top club su Sofyan a gennaio, ma la Fiorentina non voleva il prestito. Barcellona? Anche se avesse giocato solo qualche mese, poi Commisso lo avrebbe potuto rivendere”

Il futuro di Sofyan Amrabat potrebbe essere lontano dalla Fiorentina, dopo che lo scorso gennaio il presidente Commisso aveva deciso di non venderlo rifiutando tutte le proposte arrivate. A tornare sulla questione ci ha pensato il fratello del centrocampista marocchino, Nordin Amrabat a vi.nl:

“Il Manchester United aveva chiesto Sofyan in prestito, ma alla Fiorentina questa soluzione non andava bene. Piaceva anche al Barcellona che però non ha potuto acquistarlo per problemi finanziari. E poi c’era anche il Chelsea”.

Poi prosegue: “La Fiorentina ha deciso di tenerlo perché lo considera un giocatore importante. Vedremo poi in estate. Sofyan voleva andare al Barcellona… Anche se avesse giocato solo qualche in mese in prestito al Barca, poi la Fiorentina lo avrebbe potuto rivendere sicuramente ad un altro club”.