Nordin Amrabat: “Sofyan è cresciuto tanto grazie a Italiano e al suo modo di far giocare la Fiorentina. Ora gli avversari lo tengono in considerazione e ha sempre un uomo addosso”

Il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, su Nos ha parlato dell’evoluzione che ha avuto l’attuale centrocampista della Fiorentina.

Un’evoluzione che porta anche la firma di Vincenzo Italiano: “È un uomo e un allenatore molto interessante – dice su di lui Nordin Amrabat – Prima del suo arrivo, la Fiorentina giocava in un classico modo all’italiana. Ora provano a giocare molto di più a calcio e fanno anche molta pressione. Sofyan è cresciuto tanto anche per quello”.

E ancora: “Gli avversari hanno iniziato a tenerlo sempre più in considerazione. Adesso in quasi tutte le partite di Serie A ha sempre un uomo addosso: uno che deve seguirlo costantemente. Sofyan cerca di essere costantemente in movimento. In questo modo può far girare la palla. Ha intelligenza calcistica per giocare sotto pressione”.