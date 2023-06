Nordin Amrabat: “Sofyan voleva andare al Barcellona, ma in quel momento era destino non partisse. Non è stato difficile per lui ritrovare le motivazioni alla Fiorentina”

Il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, ha parlato a Votebal International del centrocampista della Fiorentina e del suo futuro, che sembra sempre più lontano da Firenze e dalla società viola. Queste le sue parole:

“È semplice: se ti chiama il Barcellona vuoi andarci, ma Sofyan non ha mai staccato la spina e ha riacceso subito l’interuttore. La nostra famiglia è molto religiosa e se qualcosa non è nel destino allora è destino che non accada. Quindi per lui è stato facile ritrovare subito la motivazione giusta. Basta vedere cosa è successo contro il Torino in Coppa Italia il giorno dopo: è subentrato e un avversario gli ha rotto il naso. Lui però ha continuato e ci ha giocato sopra per 20 minuti”