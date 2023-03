Nordin Amrabat: “Sofyan voleva solo andare in un top club, ma la Fiorentina ha chiuso la porta. Ecco cosa gli hanno detto sul suo futuro”

A Good Morning Orange è tornato a parlare il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, intervenendo sulle voci di mercato che hanno riguardato il centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole: ”

“Commisso ha detto durante la Coppa del Mondo: non venderemo Sofyan Amrabat. Pensavo che l’avesse detto per ottenere il jackpot. C’era molto interesse, ma Sofyan voleva solo andare in un top club. Tante squadre inglesi si sono interessate e potrebbero pagare cifre molto alte per lui. Posso nominare tre club che sono stati davvero vicini negli ultimi giorni di mercato: il Manchester United, che è arrivato gli ultimi due giorni e volevano prenderlo in prestito, con un’opzione di acquisto. Non è successo perché la Fiorentina non voleva.

Anche il Barcellona è arrivato volendo prestito due o tre giorni prima della chiusura del calciomercato. Ma a causa dei problemi finanziari, non potevano offrire un’opzione obbligatoria per l’acquisto. E il terzo era il Chelsea. Sofyan sperava tanto di andare ai blaugrana, ma la Fiorentina ha chiuso la porta dicendogli: “Sei uno dei nostri giocatori più importanti, non ti lasceremo andare ora. In estate possiamo parlare di un trasferimento”. Se il Barcellona si fa avanti, vuoi solo fare quel passo. E se Barcellona non ti compra, c’è qualcun altro pronto. La Fiorentina incasserebbe comunque”.