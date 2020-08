Nosotti a FN: “Chiesa deve ritrovare il fiuto del gol. Permanenza a Firenze? Solo se è felice, altrimenti è meglio separarsi”

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato da Coverciano a Fiorentinanews.com: “Mancini ha saputo riportare entusiasmo e amore per la Nazionale, non solo per i risultati ma anche per il gioco. Molto significativo anche che quasi cinquanta persone abbiano fatto la convalescenza post-covid proprio qui a Coverciano. La squadra ha trovato identità e voglia di esserci, di fare bene. Chiesa e Castrovilli? Mancini ne ha chiamati tanti per vederli tutti, sia in allenamento che in partita. Chiesa ha giocato sempre nel tridente offensivo, sia a destra che a sinistra. Bisogna che ritrovi un po’ l’abitudine al gol, che serve sia alla Nazionale che alla Fiorentina. Castrovilli invece può dire la sua da qui ai prossimi due anni, nonostante la folta concorrenza nel centrocampo azzurro. Futuro di Chiesa? La Fiorentina ha bisogno di gente che faccia gol. Federico deve migliorare in questo, anche se quando ha giocato nel suo ruolo vicino alla porta spesso ha fatto bene. Ma la cosa più importante è che siano felici tutti: il ragazzo, la società e possibilmente anche il pubblico. Spero che questo accada a Firenze, ma se ciò non sarà possibile allora bisognerà avere il coraggio anche di separarsi”.

