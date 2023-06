Nosotti: “Maxime Lopez importantissimo sia in fase di possesso che di non possesso. Su Berardi…”

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato a Radio Bruno delle possibile mosse di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “Retegui ha fame, secondo me è un profilo molto interessante. Su Berardi invece il discorso che c’è da fare con lui è sulla volontà di lasciare o meno il Sassuolo.

Su Maxime Lopez mi sento di dire che ha numeri molto interessanti ed ha un grande peso sia in fase di possesso che in quella di non possesso. E’ piccolino, ma ha un’aggressività importante”.