Nosotti: “Vicende come quella di Vlahovic finiscono spesso con una rottura. Capisco Commisso, ma un braccio di ferro non farebbe bene a nessuno”

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato durante l’evento di consegna del trofeo Nereo Rocco ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Con i miei colleghi di Sky avevamo previsto che la differenza l’avrebbero fatta gli allenatori e in effetti sta succedendo proprio questo. A Firenze è arrivato un Italiano che in poco tempo ha portato il suo calcio, le sue idee, un gioco offensivo e divertente che ai giocatori piace tanto”.

E poi ha aggiunto: “Napoli? Domenica incontrerà un avversario ostico, perché la Fiorentina gioca bene, attacca bene, fa ampiezza. I viola dovranno essere bravi a non farsi attaccare alle spalle da Osimhen, che fa dei movimenti interessanti. Vlahovic? Le vicende di questo tipo ultimamente portano sempre alla rottura, e questo non è bello. Non è possibile che a settembre siamo ancora a parlare del rinnovo di contratto, non si può correre il rischio di ritrovarsi da separati in casa. Vlahovic ora sta segnando e sta bene, capisco Commisso ma un braccio di ferro non farebbe bene a nessuno”.