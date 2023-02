Notte dopo la sconfitta con la Juventus? Due giocatori della Fiorentina la passano in discoteca, insieme a loro anche un ex

Festeggiare, in discoteca, dopo una sconfitta contro la rivale? Lo hanno fatto due giocatori della Fiorentina, più precisamente Nico Gonzalez e Igor, pizzicati nella notte di ieri in un noto locale notturno della periferia sud di Firenze, secondo quanto appreso da Radio Bruno.

Gonzalez e Igor, dopotutto, non erano soli. Insieme a loro, anche l’ex viola, il tanto rimpianto Lucas Torreira, tornato a Firenze nei giorni scorsi per festeggiare il suo compleanno. Che Nico e Lucas siano rimasti molto amici non è certo un mistero, ma che i giocatori della Fiorentina vadano a divertirsi in discoteca dopo una brutta sconfitta, beh quello non è certamente encomiabile.