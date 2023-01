Notte fonda per la Fiorentina Femminile: la Roma avanti di due gol e per Mijatovic c’è il rosso

Primo scontro del week end con la Roma per la Fiorentina, versione femminile e primo tempo molto in salita per le ragazze di Panico, sotto per 2-0 all’intervallo. Vantaggio immediato della capolista con Andressa al 4′ e poi raddoppio di Greggi al 16′: viola in difficoltà e anche in inferiorità numerica al 41′, con il rosso diretto mostrato a Mijatovic per un intervento scomposto. Dura raddrizzare il match per la Fiorentina, che si allontanerebbe così dal vertice.