Novellino: “La Fiorentina non deve precludersi alcun obiettivo. I 20 punti in più della scorsa stagione sono tanta roba”

L’ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Bruno per parlare di quella che sarà Napoli-Fiorentina in programma domenica al Diego Armando Maradona. Queste le sue parole: “Sarà u match importante per entrambe le formazioni, il Napoli ha qualità ma la Fiorentina con il suo gioco può mettere in difficoltà la squadra di Spalletti. I viola faranno una grande partita. Europa? La Fiorentina non deve precludersi alcun obiettivo, mi piacciono come squadra.

E ancora: “Hanno 20 in più dello scorso anno, tanta roba. Complimenti a Italiano che ha saputo sopperire alla partenza di uno come Vlahovic. Il suo gioco ha inciso molto sulla squadra e adesso può ottenere risultati importanti”.