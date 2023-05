Novellino: “Ricordo lo scetticismo sulla Fiorentina ma la squadra di Italiano è andata alla grande. Col West Ham schiererei Jovic, ha più qualità e personalità di Cabral”

Mister Walter Novellino parla di Fiorentina a Lady Radio concentrandosi sulla squadra viola e sulla sua preferenza in attacco per la finale di Praga.

Ecco le parole del tecnico: “La sensazione è che la Fiorentina stia benissimo fisicamente. Ricordo quando 5-6 mesi fa c’era scetticismo sulla squadra, che invece è andata alla grande. A me la squadra viola piace tantissimo, come gioco e non solo. Ha tutto per vincere ancora. I giocatori sono stati bravissimi a seguire Italiano ed i risultati si sono visti. Con la Roma sono stati determinanti i cambi di Italiano, grande merito della Fiorentina nel ribaltare la gara ed il mister viola ha cambiato tutto in 5 minuti”.

“A Praga farei giocare Jovic, è più tecnico, salta l’uomo, crea superiorità numerica e serve questo. Doti fondamentali per la finale, oltre ad una grande personalità, superiore a quella di Cabral. La Fiorentina gioca alta e questo le permette di conquistare spesso la palla, certo, rischia qualcosa dietro ma è una sua caratteristica precisa”.