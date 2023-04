Novità nel processo plusvalenze: si muove la procura di Bologna. Aperto un fascicolo su un’operazione con la Juventus

Si infittisce ulteriormente il processo plusvalenze, dopo l’indagine aperta dalla procura di Tivoli riguardante Roma, Lazio e Salernitana. Come riportato da Sport Mediaset, si è mossa anche la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla società rossoblu. Il motivo? L’operazione Orsolini con la Juventus.

Così come avvenuto per competenza in altre procure italiane, infatti, la procura è intervenuta sempre in merito all’inchiesta torinese sulle plusvalenze. Quest’ultima riguarderebbe il cartellino di 15 milioni di € che il Bologna ha speso per prelevare Riccardo Orsolini dai bianconeri, dopo che il giocatore aveva già trascorso un anno e mezzo in prestito ai rossoblù.