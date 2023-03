Nucciotti: “Avanti senza indugi e senza ripensamenti nel proporre a Campi Bisenzio il nuovo stadio della Fiorentina. Riprenderemo contatti con Commisso”

Il candidato a sindaco di Campi Bisenzio, Riccardo Nucciotti, rilancia l’idea di riprendere in mano seriamente l’ipotesi della realizzazione dello stadio della Fiorentina nella cittadina alle porte di Firenze.

“C’è un imprenditore – spiega Nucciotti – Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina che vuole investire e dare una nuova casa alla squadra e lo vuole fare con i suoi soldi. L’area già individuata e di cui si è parlato negli scorsi anni e quella più idonea per la crescita della società viola. Ritengo che si debba lavorare in sinergia con il sindaco della città metropolitana con il Presidente della Regione Toscana, ciascuno per le proprie competenze, non si può parlare della grande Firenze e della città metropolitana senza tenere in considerazione che Campi Bisenzio ne fa parte, così come credo che il presidente Eugenio Giani, che ama la nostra regione, non possa non prendere in considerazione questa grande opportunità”.

Il candidato della lista civica che porta il suo nome aggiunge: “Uno stadio di proprietà permetterebbe alla Fiorentina di crescere ancora di più, dopo la realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli. Una società sana che ha voglia di vincere deve avere uno stadio di proprietà e allora perché non puntare sulla sua realizzazione a Campi Bisenzio?”.

E infine: “Naturalmente sarà necessario prendere contatto con la proprietà per capire se c’è ancora interesse nella realizzazione dello stadio della Fiorentina a Campi, ma questa è un’occasione unica e molto importante per la crescita della nostra città. Avanti senza indugi, senza ripensamenti nel proporre a Campi Bisenzio il nuovo stadio della Fiorentina“.