Nucciotti: “La posizione di Fossi va contro la volontà della Fiorentina, da tempo interessata a costruire il proprio stadio a Campi Bisenzio”

Il candidato a sindaco di Campi Bisenzio, Riccardo Nucciotti, attraverso un post su Facebook ha commentato le parole dell’ex primo cittadino campigiano Fossi in merito alla possibilità di costruire il nuovo stadio della Fiorentina nel loro comune:

“Ritengo che le parole del parlamentare del PD ed ex sindaco della città di Campi Bisenzio rilasciate questa mattina a Lady Radio non vadano nella direzione dell’interesse della Città metropolitana di Firenze e soprattutto della nostra città. Ritengo fortemente percorribile – e l’ho già detto nella giornata di ieri – la strada di portare lo stadio della Fiorentina a Campi, una scelta seria e coraggiosa da parte del nostro Comune e soprattutto della società viola”.

E prosegue: “La proprietà ha sempre dimostrato l’interesse e la volontà di realizzare A PROPRIE SPESE il nuovo stadio, un vero e proprio salto di qualità per una società che vuole vincere. Mi dispiace che il Parlamentare eletto nel nostro Collegio e che ha ricoperto la carica di primo cittadino di Campi non sostenga questa ipotesi, mi dispiace per la Fiorentina ma soprattutto per Campi e i suoi cittadini“.