Numeri alla mano: Nico Gonzalez e una “media disponibilità” bassissima. E una nuova “beffa” dietro l’angolo?

Clamorosi colpi di scena a parte, Nico Gonzalez, salterà anche la trasferta di Torino. Con l’argentino che da quando veste la maglia viola, ha fatto registrare in campo 520 minuti giocati negli undici match disputati dalla Fiorentina. Giocando con i numeri, per una media/disponibilità, per così dire, di 47 minuti a partita. Tra rientri tardivi con la propria nazionale, un rosso di troppo e adesso la positività al Covid, per scelte di Italiano e fatalità, un po’ poco, per un calciatore che risulta essere determinante nelle trame di gioco viola.

E una nuova beffa indiretta, da parte dell’Albiceleste, potrebbe essere nuovamente dietro l’angolo. Nico Gonzalez infatti, nonostante la positività al Covid, risulta essere nuovamente nella lista dei convocati del CT argentino Lionel Scaloni. Con l’Albiceleste che affronterà Uruguay e Brasile rispettivamente il 13 e il 17 di novembre. Con Gonzalez che potrebbe tornare a disposizione solamente per la propria nazionale, con i conseguenti problemi relativi al suo ritorno, che sarà quasi sicuramente a distanza di poche ore dall’incontro con il Milan di sabato 20 novembre.