Il bottino di 24 punti in classifica per la Fiorentina è estremamente magro. Sono ben otto in meno rispetto allo scorso anno, quando la Viola viaggiava nelle zone europee della graduatoria appaiata a Lazio e Roma e la Fiesole trascinava con trasporto quella che, probabilmente, è stata la più grande sorpresa del campionato dello scorso anno.

Come scrive Calciomercato.com, oggi invece, i gigliati galleggiano fra la dodicesima e la tredicesima posizione e con un dato, sui risultati, clamorosamente preoccupante. Le 6 vittorie ottenute dalla Fiorentina in questo campionato sono arrivate solamente contro le ultime sei squadre in classifica. Solo sconfitte e pareggi, invece, contro tutte le altre. Numeri inappellabili che mettono in bella mostra tutta la fatica che sta facendo quest’anno la squadra di Vincenzo Italiano.