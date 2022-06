Numerose piste, ma per ora non c’è fretta. Pinamonti vuole valutare il suo futuro con calma

Andrea Pinamonti è un nome finito su numerosi taccuini. Oltre all’interesse dichiarato della Fiorentina, altre due squadre fanno il pressing più importante per lui. Il Torino, con un possibile addio di Belotti, potrebbe trovare il suo nuovo attaccante nella pista che porterebbe Bremer all’Inter. Anche il Monza spinge per avere il classe ’99, con un’offerta superiore ai 10 milioni di €, ma ancora lontana dalle richieste nerazzurre.

Tuttavia, Pinamonti non sembra avere fretta nello scegliere il suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è dato per assodato che l’Inter non punti su di lui. L’attaccante trentino non vuole sbagliare quello che sarebbe un trasferimento importante per la sua carriera. Mancano, comunque, numerose settimane all’inizio del calciomercato estivo e ci sarà tempo per decidere.