Nuno Gomes: “Firenze e la Fiorentina mi sono rimasti nel cuore. Braga? Ha tante soluzioni”

L’ex giocatore della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato così a TMW: “Ho ottimi ricordi di Firenze e della mi avventura in maglia viola. Uno dei ricordi indelebili è il gol che è valso la vittoria della Coppa Italia, la città e il club mi sono rimasti nel cuore. Purtroppo ho vissuto anche momenti brutti che non mi piace ricordare, e che spero non si ripetano perché i tifosi non se lo meritano”.

E poi sulla partita di domani ha aggiunto: “Il Braga sta facendo una grande stagione, al momento è in zona Champions in campionato e in coppa hanno battuto il Benfica. Hanno una rosa di qualità, con tante soluzioni anche se è andato via Vitinha. Banza e Ruiz sono buoni attaccanti, bisognerà vedere quanto saranno ispirati domani sera”.