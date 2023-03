Nuno Gomes: “Mi auguro che la Fiorentina vinca la Conference League, ha le carte in regola per puntare al titolo”

Intervistato da Sky Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato del percorso in Conference League della squadra viola: “Mi auguro che la Viola vinca la Conference, ha tutto il necessario per provarci. Sarebbe un traguardo importante per Firenze e per i tifosi. Secondo me nella squadra viola ci sono giocatori con buona visione e che vogliono riportare la formazione viola in alto.

Ho sentito parlare del Viola Park che stanno costruendo, è magnifico. Penso che potrà aiutare tantissimo la Fiorentina a potenziare il settore giovanile e puntare sui giovani. Questa è una cosa molto importante”.