DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di Casaviola, si parla di mercato, centro sportivo e di come cambia la Fiorentina. Ospiti d’eccezione in studio e in collegamento

Nuova puntata di Casaviola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che andrà in onda a partire dalle 21.20 circa in diretta su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza di Gianfranco Monti, comico e presentatore radio e TV, Marcello Mancini de La Nazione, Maurizio Canino e Antonio Panizza. Previsti collegamenti con Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, e l’ex calciatore viola, Daniel Bertoni. Si parla di mercato, centro sportivo, dichiarazioni di Pradè e Commisso e di come cambia la Fiorentina dopo la campagna acquisti.

