Nuovi guai per la Juventus? Chiuse le indagini sulla manovra stipendi, contestata la violazione del principio di lealtà sportiva. La situazione

Arrivano nuovi problemi in casa Juventus, in un momento storico già intricato per il club, già coinvolto nella questione plusvalenze. La procura della FIGC ha appena notificato al club bianconero la chiusura delle indagini per la manovra stipendi, partnership e agenti. Secondo quanto riportato dal portale ANSA, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha apertamente contestato alla Juventus la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1).

Adesso, la Juve avrà due settimane per presentare le sue controdeduzioni; prevedibili novità a breve. Tra l’altro, tra una settimana, il 19 aprile, è previsto un giudizio di legittimità del collegio di garanzia del CONI sulla penalizzazione di 15 punti in campionato.