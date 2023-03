Nuovi problemi per l’Inter in vista della Fiorentina? Un attaccante nerazzurro si ferma in Nazionale per infortunio, ma…

In vista della sfida contro la Fiorentina, in programma sabato 1 aprile, l’Inter deve fare i conti con alcune situazioni piuttosto spinose. E’ praticamente certo che Simone Inzaghi non avrà a disposizione tutta la rosa al completo. Ieri, inoltre, si è aggiunto un altro calciatore in forse.

Si tratta di Edin Dzeko, attualmente impegnato con la Bosnia, ma che ieri si è seduto in panchina contro l’Islanda. Ha parlato di lui il ct bosniaco Faruk Hadzibegic in conferenza stampa: “Dzeko non ha giocato perché si è infortunato alla schiena prima della partita. La nostra speranza è recuperarlo per l’incontro di domenica”. Non sembra essere niente di eccessivamente grave per il numero 9 nerazzurro, ma la situazione è da monitorare.