Nuovi sviluppi sul fronte Vlahovic: Commisso lo chiama, l’attaccante è disposto a restare. Il punto della situazione

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Roma emergono nuovi dettagli sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Secondo Radio Bruno Toscana, al termine dell’allenamento mattutino dove si è mostrato sorridente e disponibile con i bambini che lo aspettavano fuori dal centro sportivo, il giocatore ha avuto un contatto con Commisso.

Il faccia a faccia è avvenuto a distanza, in videochiamata, ed è servito per fare un punto della situazione sulla volontà di Vlahovic che ad oggi è quella di dare la sua disponibilità a restare. Da parte sua la Fiorentina, ovviamente, ritiene basilare che la permanenza dell’attaccante sia legata al rinnovo del contratto. Le parti comunque si aggiorneranno tra lunedì e martedì probabilmente con l’intenzione di mettere fine alla telenovela, in un senso o nell’altro.