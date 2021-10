Nuovo avvicendamento in difesa? Italiano pensa al doppio play

Mancano due giorni al big match del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Detto del ritorno dal 1’ di Nico Gonzalez (LEGGI QUI), Vincenzo Italiano ha ancora qualche dubbio da sciogliere nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da La Nazione, in difesa potrebbe tornare Igor al posto di Martinez Quarta. In mediana chances per giocare titolare per Pulgar, con Duncan da una parte e Bonaventura dall’altra. Possibile vedere in campo anche il doppio play, con l’inserimento di Torreira al fianco del cileno: in questo caso, l’ex Sassuolo comincerebbe dalla panchina e potrebbe essere una risorsa importante a gara in corso. Il dubbio più importante è sulla fascia destra di difesa, dove Odriozola e Venuti si giocano una maglia.