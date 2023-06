Nuovo campionato, vecchi squalificati: chi è il Viola che salterà la prima della Serie A 2023/24

Nonostante il termine del campionato, i giocatori entrati in squalifica nell’ultimo turno saranno costretti a saltare la prima giornata della prossima stagione. Partendo dalla stretta attualità, lo Spezia di Leonardo Semplici dovrà fare a meno di due elementi nello spareggio salvezza contro il Verona: si tratta di Amian e di Gyasi, entrambi squalificati per una giornata.

Anche la Fiorentina però è stata colpita nell’ultima gara disputata a Reggio Emilia. Contro il Sassuolo, infatti, Christian Kouamé è stato sanzionato dal giudice di gara per un intervento in ritardo sull’avversario che gli è costato il giallo. L’attaccante ivoriano, dunque, sarà indisponibile per la prima giornata della Serie A 2023/24, che partirà il prossimo agosto. Oltre al numero 99 viola sono stati squalificati anche i due giocatori di Dionisi, espulsi contro la Fiorentina, ossia Rogerio e Tressoldi.