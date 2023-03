Nuovo caso di violenza sessuale nel mondo del calcio? Aperta un’inchiesta riguardante un ex giocatore dell’Inter

Il terzino destro del Paris Saint-Germain ed ex Inter Achraf Hakimi è stato messo sotto inchiesta per stupro. Secondo quanto riportato da ANSA, il marocchino è stato accusato da una donna di 24 anni, che dichiara di essere stata stuprata sabato scorso nella casa del calciatore. La vittima ha deciso di non sporgere denuncia, ma il commissariato ha comunque deciso di aprire un’inchiesta.

Purtroppo, non è l’unico caso di (presunta) violenza sessuale nel mondo del calcio in tempi recenti. Meno di un mese fa, infatti, era stato arrestato l’ex Juventus Dani Alves per la stessa motivazione.