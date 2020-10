Nuovo dpcm in arrivo: Stadi di nuovo a porte chiuse?

Nelle prossime ore il presidente del consiglio Giuseppe Conte firmerà un nuovo Dpcm per estendere il contenimento del contagio da Coronavirus: trapelata la bozza del decreto con tutte le misure in arrivo. L’Italia si prepara ad un’ulteriore stretta per evitare ulteriori picchi di contagio, nelle prossime ore dovrebbe essere emanato un nuovo decreto con misure ancora più restrittive di quello attualmente in vigore. Secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe essere firmato già in serata cosi da poter entrare in vigore già dalla giornata di domani: eccezion fatta solo per bar e ristoranti che invece dovrebbero cominciare da lunedì.

Sarebbe prevista la chiusura di bar e ristoranti la domenica e nei giorni festivi, mentre durante la settimana potranno rimanere aperti dalle 5 alle 15; stop a palestre e piscine. Chiusi anche cinema e teatri. Aperte le scuole, che in caso di quelle superiori osserveranno la didattica a distanza per il 75%. Si prospetta quindi l’ipotesi di una nuova chiusura degli stadi che, nonostante le strette limitazioni di numero imposte fino ad ora, quasi sicuramente torneranno a porte chiuse.