Nuovo format Supercoppa Italiana: la Fiorentina potrebbe giocare (all’estero) mentre le altre resteranno in Italia. E così la sosta invernale…

Effetto Supercoppa sulla prossima stagione di Serie A, che, a causa del nuovo format in cui potrebbe partecipare anche la Fiorentina, scenderà in campo sia sabato 23 dicembre, che sabato 30. Niente sosta natalizia quindi e il tour de force proseguirà anche nel giorno dell’Epifania, anche se nel turno del 6 gennaio non parteciperanno le quattro squadre impegnate nella nuova Supercoppa Italiana, che si terrà in Arabia Saudita.

La prima semifinale, infatti, è in calendario per il 4 gennaio, mentre la seconda il giorno successivo, il 5; la finale l’8 gennaio. A cascata, dunque, cambiano anche le date della sosta invernale che, appunto, di fatto non ci sarà. La stagione italiana si aprirà il 20 agosto 2023 per concludersi il 26 maggio 2024. E l’Europeo in Germania scatterà dopo soli 19 giorni, il 14 giugno.